[À la télé ce soir] Mommy

À 25 ans seulement, le Québécois y exprimait une fois encore la fougue et l'originalité qu'avaient déjà affiché J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires, Laurence Anyways et Tom à la ferme. Dolan imagine qu'on puisse, au Canada, confier ses enfants difficiles à des institutions psychiatriques d'État. C'est ce qu'a fait Diane, une veuve d'une quarantaine d'années qui récupère la garde de Steve, son fils adolescent jeté à la porte d'un de ces centres pour son comportement dangereux. Les retrouvailles seront explosives. Car s'il y a de l'amour entre ces deux-là, il y a aussi des sentiments négatifs, de la violence... Il arrive qu'on rie à Mommy, malgré la gravité du sujet. On y vibre, surtout, emporté à toute allure sur une montagne russe émotionnelle. Passionnant et troublant!

Drame de Xavier Dolan. Avec Viviane Pascal, Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval. 2014. **** Ce dimanche 14 mai à 20h55 sur Arte.