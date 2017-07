[À la télé ce soir] Moi moche et méchant

Chose rare, ce très bon film d'animation produit par le puissant studio hollywoodien Universal Pictures a été réalisé non pas aux Etats-Unis mais en France, par le studio Mac Guff Line. Le personnage central est un drôle de méchant, qui se voit plus malfaisant qu'il ne l'est réellement... et se voudrait encore plus vilain dans le futur. Son plan? Tout simplement s'emparer de la Lune! Gru et ses Minions tout jaunes arriveront-ils à leurs fins? Et quel impact aura l'apparition de trois petites orphelines propres à faire craquer un méchant masquant (mais si) un coeur d'or? La réponse dans un film très drôle et au dessin original, plein de gags épatants et pimenté de tendresse.

FILM D'ANIMATION DE PIERRE COFFIN, CHRIS RENAUD. 2010. Ce jeudi 6 juillet à 21h00 sur TF1.