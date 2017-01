[À la télé ce soir] Missing

Le 11 septembre 1973, au Chili, un coup d'État militaire renverse le président élu Allende pour porter au pouvoir le général Pinochet. Un couple d'Américains habitant un quartier populaire de la capitale Santiago se retrouve au coeur de la tourmente, quand Charles découvre la présence de compatriotes jouant un rôle de conseillers occultes auprès de la junte. Bientôt, Charles disparaîtra sans laisser de trace. Beth, son épouse, et Ed, son père, n'auront de cesse que de le retrouver... Inspiré d'une histoire réelle, Missing narre un drame intime sur fond tendu de dénonciation de la dictature et de l'implication des services secrets américains dans le renversement d'une démocratie. Costa Gavras filme juste et bien. Jack Lemmon, connu surtout pour ses comédies avec Billy Wilder, est bouleversant dans le rôle du père. Cannes les a consacrés tous deux avec la Palme d'Or et le Prix d'interprétation masculine.

DRAME DE COSTA-GAVRAS. AVEC JACK LEMMON, SISSY SPACEK, MELANIE MAYRON. 1982. **** Ce lundi 30 janvier à 23h35 sur Arte.