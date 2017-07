[À la télé ce soir] Mémoire de missionnaires

Ce quatrième numéro de la série Fenêtre sur doc de l'été 2017 nous plonge dans l'histoire de la colonisation à travers le récit des derniers missionnaires Belges au Congo. Entre images d'hier et d'aujourd'hui, leurs récits nous apportent une réflexion sur le colonialisme et la christianisation du Congo et de l'Afrique en général.

Au siècle dernier, des hommes d'Église se sont rendus au Congo pour prêcher la bonne parole. Pieter, Gérard, le Père André ou encore le Père Dries, sont parmi les derniers témoins de cette époque. Des décennies plus tard, ils racontent leurs souvenirs. Ils ont tous aujourd'hui plus de 80 ans. Le plus âgé d'entre eux est même centenaire. Certains ont quitté leur fonction de prêtre et parlent d'une liberté retrouvée. Mais tous sont marqués à tout jamais par leurs expériences, par les contradictions et les chocs culturels vécus. Ces passeurs de mémoire témoignent d'un pan souvent commenté et pourtant méconnu de l'Histoire coloniale. Ils livrent un regard lucide et critique sur la christianisation de l'Afrique. Au Congo, l'empreinte des missionnaires belges est encore visible aujourd'hui. Des Congolais qui les ont côtoyés témoignent eux aussi. A travers leurs récits, on mesure la place fondamentale qu'occupait à l'époque les missionnaires dans la société congolaise auprès de la population mais également auprès des dirigeants du pays.