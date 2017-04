[À la télé ce soir] Masters of Sex (saison 4)

La saison 4 tire le rideau sur une décennie d'explorations sensuelles basées sur la vie du couple Virginia Johnson et Bill Masters, les pionniers d'une discipline scientifique qui se penche sur la sexualité des femmes et des hommes. Démarrée dans le corset des années 50, la série se termine alors que les années 60 ont déboutonné les blouses, lancé la révolution sexuelle, l'amour libre et le féminisme radical. Michael Sheen et Lizzy Caplan incarnent Virgina et Bill avec la même justesse malgré le temps qui passe: leur amour au grand jour, l'évolution de leur travail. Mais bizarrement, Virginia et les personnages féminins perdent en intensité ce que Bill, seul, gagne en humanité et en sympathie. Les histoires annexes sont baclées et donnent à penser que le scénario a été fini... dans la précipitation. Un coitus interruptus des plus fâcheux, pour une série dont on attendait qu'elle soigne ses finitions.

SÉRIE CRÉÉE PAR MICHELLE ASHFORD. AVEC MICHAEL SHEEN ET LIZZY CAPLAN. **(*) Ce vendredi 7 avril à 20h30 sur Be Series.