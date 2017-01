[À la télé ce soir] Marine Le Pen: la dernière marche

Si tout le monde du côté du Front national vocifère sans l'avoir vu sur le nouveau film de Lucas Belvaux, Chez nous, qui décrit l'implantation d'un parti d'extrême droite dans le nord de la France, ce n'est pas le documentaire d'Emmanuel Blanchard et Grégoire Kaufmann qui va ravir les militants et les sympathisants aveugles du FN. Très solidement documenté, étayé par de nombreuses interviews (celle de son pater, de Philippot, Gollnisch, Mégret...), Marine Le Pen: la dernière marche retrace l'ascension fulgurante du plus effrayant bouledogue de la politique française. "Marine, c'est Jean-Marie avec des cheveux," disait sa mère. Et la fille a puisé sa pugnacité dans un environnement hostile autour de ce père tant conspué. Depuis qu'elle a pris la direction du parti en 2011, le Front national n'a cessé de progresser pour arriver à des scores jamais atteints mais en a-t-elle pour autant fait un instrument capable de lui offrir le pouvoir? Sont ici abordés le tournant déterminant que fut la défaite de son père au second tour des présidentielles en 2002, la rénovation du parti et la dédiabolisation. Mais aussi les dissensions qui obscurcissent l'avenir, la guerre larvée entre Philippot et Marion Maréchal et le délicat dossier paternel. Un docu très français, forcément. Mais aussi particulièrement éclairant et inquiétant. Et bien flippez maintenant...

DOCUMENTAIRE D'EMMANUEL BLANCHARD ET GRÉGOIRE KAUFMANN. ***(*) Ce lundi 16 janvier à 20h55 sur France 3.