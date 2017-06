[À la télé ce soir] Manon 20 ans / High Maintenance

Manon a 20 ans Minisérie de Jean-Xavier de Lestrade. Avec Alba Gaïa Bellugi, Marina Foïs, Déborah François, Yoann Blanc. **** Ce jeudi 1er juin à 20h55 sur Arte.

En 2013, la minisérie 3 x Manon suivait les tribulations de cette jeune ado rebelle (stupéfiante Alba Gaïa Bellugi ) placée dans un centre éducatif fermé après avoir poignardé sa mère (Marina Foïs). Sans plus de transition qu'une ellipse de 5 ans, la voilà, diplôme de mécanique en poche, devant les portes d'un garage où elle postule pour un emploi. Les poings serrés dans son blouson, les bajoues remplies de défi, elle fait face au chef d'atelier (Yoann Blanc), pour qui la place d'une fille n'est pas dans un lieu d'hommes et de cambouis. Redirigée vers un poste administratif et la troublante Jennifer (Déborah François), elle décline l'offre pour la reprendre quelques instants plus tard après une rupture fulgurante avec son petit copain. Les premières minutes de Manon 20 ans sont une séquence d'uppercuts et de punchlines que la jeune femme décoche et encaisse tout à la fois, la jetant sur un chemin une nouvelle fois cabossé. Elle qui a payé un lourd tribu pour son petit gabarit après avoir enfreint les règles de la société, va être témoin des magouilles, mensonges et abus de celles et ceux qui sont censés lui délivrer ses certificats de bonne conduite. Cette seconde trilogie au casting impeccable, signée Jean-Xavier de Lestrade, dépasse le lieu commun d'une Rosetta du 21e siècle pour filmer sans fard les coups du destin d'une fille en quête d'authenticité, qui se cogne aux lâchetés de ses contemporains. Tentant de retrouver un semblant de tendresse auprès de qui peut lui en donner, elle se retrouve dans un dilemme amoureux, entre Jennifer et un jeune mécano... Les peaux frissonnent, les respirations se mêlent, mais les corps restent étrangement distants, comme si les affects et les désirs ne pouvaient se déployer qu'en mode utilitariste, pour combler les manques et non pour construire. Manon raconte donc notre monde avec l'énergie du désespoir et de la résilience. Histoire de bien se rappeler de quel gouffre psychique et physique Manon a réussi à s'extraire, Arte rediffuse les 3 épisodes de 3 x Manon les 1er et 2 juin.

High Maintenance Série créée par Ben Sinclair et Katja Blichfeld. Avec Ben Sinclair, Lee Tergesen et Amy Ryan. ***(*) Ce jeudi 1er juin à 21h00 sur Be 1.

Arty, énergique et hipster à souhait, High Maintenance est autant le portrait d'un livreur de marijuana qui sillonne Brooklyn à vélo pour ses clients qu'un trombinoscope mi-fiction mi-réalité de ces derniers. Comédie humaine qui roule le long de la ligne d'une transgression bon enfant, elle est adaptée d'une websérie qui empruntait déjà aux codes du "personnal branding" pour présenter par la bande les bizarreries de ses contemporains. Rythmée par une musique alléchante et l'humour freak de son personnage principal, "The Guy", sorte de John Malkovitch jeune et perché (Ben Sinclair, qui a créé la série avec sa femme Katja Blichfeld), la série enchaîne les thèmes sociaux urbains: slut shaming, solitude affective, selfies, start-ups... Quelque part entre une volonté de capter l'héritage de Seinfeld tout en s'engouffrant dans la brèche ouverte par Weed. Et l'on se retrouve donc à picorer, au gré de la première saison, entre de véritables fulgurances comiques et des moments où le miroir tendu à la faune urbaine branchouille de New York et environs est bien trop auto-référencée. Toutes velléités de devenir une série générationnelle mises enfin à part, High Maintenance se laisse porter par son sens de l'observation détaillée (et piquante), et sa diversité d'ambiances, de rythmes, qui rend le comique de répétition étonnamment efficace.