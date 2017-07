[À la télé ce soir] Maestro

Jolie surprise que ce film inspiré par l'expérience du comédien (tragiquement disparu) Jocelyn Quivrin, propulsé à sa propre surprise dans l'univers poétique d'Eric Rohmer et de son filmLes Amours d'Astrée et Céladon. Les personnages joués par Pio Marmaï et Michael Lonsdale sont fictionnels, mais les souvenirs de tournage sont authentiques. Le tout fait un film sur le cinéma plein d'humour et d'émerveillement.

De Lea Fazer. Avec Pio Marmaï, Michael Lonsdale, Déborah François. 2014. Ce mercredi 12 juillet à 20h50 sur Arte.