[À la télé ce soir] Ma vie avec les morts

Le monde est une mosaïque d'ars moriendi, de manières de mourir, d'appréhender ce passage inexorable, de s'y préparer, de l'accompagner ou de vivre le deuil. Alors que, sous nos latitudes, nous avons tendance à repousser au loin cette idée désagréable, dans d'autres lieux la question est abordée avec plus de légèreté, ou avec davantage de sens du rituel. Comment donc vivre avec la mort? Le réalisateur Bernd Schaarmann a sillonné le monde, de l'Argentine à l'Égypte en passant par les Philippines et l'île indonésienne de Célèbes pour aller scruter et partager la manière dont d'autres communautés donnent sens au trépas. Fêtes célébrées dans un cimetière, nuits passées auprès des cadavres ou jeux de ballon avec un crâne humain... Y a d'la joie! Ou pas. Les cultures ont beau être distinctes, distantes et radicalement différentes, elles ont ce point commun que rien ni personne ne pourra leur enlever: la mort nous emporte tous et unit ceux qui restent. Les réponses qu'elles y apportent sont autant de preuves qu'il est possible d'imaginer et entretenir un rapport apaisé avec Thanatos. Ce documentaire aux images gorgées d'humanité est un hymne à une vie en paix avec sa mort, en dialogue avec elle.

DOCUMENTAIRE DE BERND SCHAARMANN. **** Ce dimanche 21 mai à 23h30 sur Arte.