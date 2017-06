[À la télé ce soir] Lynchissimo: Mulholland Drive + Lost Highway

Lost Highway et Mulholland Drive ont été réalisés à 4 ans de distance, avec entre eux l'atypique autant que réussi Une histoire vraie (1999). L'un et l'autre explorent les mystères de l'identité sous forme de thriller fantastique mâtiné de film noir. Dans le premier cité, un musicien joué par Bill Pullman se voit précipité dans un enfer où il sera question de jalousie, de crime passionnel et de personnalités multiples. Dans le second, une jeune aspirante comédienne interprétée par Naomi Watts fait la rencontre, à Los Angeles, d'une femme amnésique, suite à un accident survenu alors qu'elle cherchait à échapper à un meurtre. Les deux films nous font partager la trajectoire d'un personnage principal faisant tout à la fois face à des menaces venues de l'extérieur à un doute existentiel qui s'instille en lui. Quand la raison vacille, quand le rêve américain se transforme en cauchemar, Lynch est dans son élément! Lost Highway et Mulholland Drive en fournissent la double preuve à coups de sensations fortes, de fulgurances visuelles et d'énigmes surréalisantes, mais aussi et peut-être surtout en distillant comme jamais une sourde inquiétude sous la surface de l'image. Depuis, le cinéaste n'a plus réalisé qu'un seul long métrage: le très controversé, quasi expérimental et pourtant très fascinant Inland Empire, en 2006. Et même s'il décrit son nouveau Twin Peaks non comme une série mais comme "un long métrage en 18 parties", David Lynch n'en jetait pas moins ses derniers feux cinématographiques avec les films programmés ce soir sur Arte. Une fascinante flambée, riche de malaises mais aussi de sombres beautés. Fire walks with him!

Mulholland Drive, thriller fantastique de David Lynch. Avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux. 2001. ****(*) Lost Highway, thriller fantastique de David Lynch. Avec Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthasar Getty. 1997. ****(*)