[À la télé ce soir] London Spy

Lorsqu'ils se rencontrent à l'aube sur un pont surplombant la Tamise, tout semble séparer Danny (Ben Whishaw), jeune homme romantique, aussi ahuri par la vie que par sa nuit blanche, et Alex (Edward Holcroft), bel éphèbe énigmatique, brillant, qui interrompt son jogging matinal pour réconforter l'âme en peine. Entre ces deux mondes qu'apparemment tout oppose, naît une relation amoureuse idyllique. Jusqu'à ce que le corps d'Alex soit retrouvé mort dans son appartement. Danny apprend que son amant était en réalité membre de l'Intelligence Service. D'un fait divers authentique, l'écrivain Tom Rob Smith tire un scénario au temps long, qui circule à la manière d'un tourbillon. Lentement au début, il installe la rencontre, les hésitations, les corps qui se frôlent... Le rythme se précipite ensuite à mesure que Danny s'éveille de sa léthargie de trentenaire "Y" et entreprend de résoudre l'énigme. Derrière un gros précipité où s'engouffrent explications abracadabrantesques, grosses ficèles (Rampling joue les utilités) et culpabilités multiples, les 6 épisodes valent néanmoins pour leur tonalité arty, atmosphérique, préférée aux coups de force d'usage. Ben Whishaw est parfait dans ce portrait d'une jeunesse hédoniste mais déprimée, aveuglée par la seule quête de reconnaissance narcissique, qui se fracasse contre le réel.

MINI-SÉRIE DE TOM ROB SMITH. AVEC BEN WHISWAW, EDWARD HOLCROFT, CHARLOTTE RAMPLING ET JIM BROADBENT. ***(*) Ce lundi 6 février à 21h00 sur Be 1.