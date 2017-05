[À la télé ce soir] Les youtubeurs expliqués aux parents

Les Annonces d'Élie Semoun, le Cinéma de Jamel ou encore Monsieur Manatane ont révolutionné la consommation du petit écran. Des formats courts, bricolés avec trois francs six sous dans lesquels la fraîcheur passe avant la débauche d'effets. Quand, en 2005, trois jeunes geeks inaugurent YouTube, une plateforme vidéo qui deviendra le plus gros diffuseur de contenu au monde, s'engouffre une génération d'autodidactes boostés au nombre de vues. Sommairement parés d'une caméra et de quatre murs, elle bouscule les codes et les enjeux de la diffusion. Forts de leur réalité 2.0, Horia, Norman, Cyprien ou Kevin Razy, qu'ils soient exaltés par l'esthétique, la dérision ou une motivation citoyenne, gèrent chichement leur petite entreprise, prisés qu'ils sont par les médias et les publicitaires de tous horizons. Comment gèrent-ils ce loisir qui se professionnalise? Comment monétisent-ils leur inspiration? Comment cette école de la débrouille a redessiné les rapports de force avec la télévision? Élodie Auguin-Boutit livre quelques clés de cette communauté de moins en moins virtuelle.

Documentaire d'Élodie Auguin-Boutit. ***(*) Ce jeudi 18 mai à 22h40 sur France 4.