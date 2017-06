[À la télé ce soir] Les Rayures du zèbre

D'abord, bien sûr, Benoît Mariage, qui aborde avec bonheur l'univers du football sur les pas d'un recruteur belge ramenant chez nous un jeune joueur ivoirien plein d'espoir. Ensuite Benoît Poelvoorde, formidable en personnage énorme, tout à la fois maquignon cynique, paternaliste, et homme fragile masquant de moins en moins sa sensibilité. Enfin Benoît Dervaux, directeur de la photographie au réalisme en mouvement, idéal pour un sujet bourlinguant d'Afrique en Europe, de la canicule d'Abidjan à la neige sur Charleroi. L'intense et prometteur Marc Zinga offre remarquablement la réplique à Poelvoorde, dans un film affrontant les clichés culturels avec une grâce égale à son audace. On rit beaucoup, on est touché, aussi. Et les scènes de foot, chose rarissime, sont totalement crédibles!

DE BENOÎT MARIAGE. AVEC BENOÎT POELVOORDE, MARC ZINGA, TATIANA ROJO. 2014. Ce vendredi 23 juin à 20h30 sur La Deux.