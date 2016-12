[À la télé ce soir] Les mondes perdus

En effet, Les mondes perdus nous ramène quelques centaines de millions d'années plus tôt, entre le Carbonifère et le Crétacé (de moins 358 à moins 66 millions d'années) plus précisément, pour nous apprendre notamment comment le vol est apparu. C'est l'un des enjeux du premier documentaire de la série, intitulé Les mystères des dragons à plumes, dans lequel il est avancé que les dinosaures auraient eu... des plumes. Les dernières découvertes en date, des fossiles retrouvés en Chine, seraient formelles. Et nous voilà partis pour une reconstitution qui allie entretiens avec les spécialistes et images de synthèse nous plongeant dans le grand bain de la préhistoire. Y a-t-il un chaînon manquant entre l'oiseau et le dinosaure? Quels sont les ancêtres des oiseaux? Ces questions sont traitées dans cette première partie. Les deux suivantes, diffusées dans la foulée, s'intéresseront respectivement au sort des mammifères (comment ont-ils fait pour survivre aux dinosaures) et aux insectes géants (lesquels régnaient sur la Terre avant d'être balayés par leurs concurrents). Une plongée assez captivante dans l'univers de la paléontologie, comme une sorte de Jardin extraordinaire, mais dans un très vieux jardin.

SÉRIE DOCUMENTAIRE DE BERTRAND LOYER ET EMMA BAUS. ***(*) Ce samedi 17 décembre à 20h50 sur Arte.