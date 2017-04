[À la télé ce soir] Les Moissons du Ciel

Ainsi ces Moissons du Ciel datant de presque 40 ans et qui n'ont rien perdu de leur captivante splendeur. L'action (car Malick racontait quelque chose, à l'époque...) se déroule en 1916, et a pour personnage principal un ouvrier dans la sidérurgie à Chicago qui quitte la ville avec sa petite amie et sa soeur pour aller faire les moissons au Texas. Un riche fermier (Sam Shepard) s'intéressant de près à Abby (Brooke Adams), Bill (Richard Gere) poussera la jeune femme dans ses bras, avec en tête la perspective de sortir de la misère, car il sait l'homme atteint d'une maladie incurable... La photo sublime de Néstor Almendros épouse idéalement le regard d'un réalisateur déjà contemplatif mais creusant -comme déjà dans l'également formidable La Balade sauvage de 1973- les tréfonds les plus sombres et violents de l'âme humaine et de la société. Un chef-d'oeuvre absolu, chargé d'une indicible émotion!

DRAME DE TERRENCE MALICK. AVEC RICHARD GERE, BROOKE ADAMS, SAM SHEPARD. 1979. *****