[À la télé ce soir] Les Enfants loups, Ame et Yuki

Une des dernières merveilles en date de l'animation made in Japan, Les Enfants loups, Ame et Yuki porte la signature de Mamoru Hosoda, déjà réalisateur de ces autres très belles réussites que sont La Traversée du temps et Summer Wars. Les héros du film sont une mère et ses deux jeunes enfants. La petite famille a un secret, et non des moindres: Ame et Yuki ont pour papa... un homme-loup! Quand celui-ci disparaîtra, la maman devra élever seule un garçon et une fille pris entre nature humaine et animale, et qui risquent à tout moment de se transformer devant témoin, révélant leur secret... L'humour et la tendresse, le mystère et l'émotion se conjuguent à merveille dans un spectacle d'une profonde beauté. Une épopée intime à vivre absolument!

FILM D'ANIMATION DE MAMORU HOSODA. AVEC KUMIKO ASO, MEGUMI HAYASHIBARA, TAKUMA HIRAOKA. 2012. ****(*) Ce mercredi 28 décembre à 22h50 sur La Trois.