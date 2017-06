[À la télé ce soir] Les Belges, ça ose tout

Et si, de notre côté de la frontière, on nous l'a bien assez martelé (notre légendaire modestie va prendre du plomb dans l'aile), la France, longtemps bercée par une caricature aussi véhémente que tenace, a fini par céder aux coups de boutoir d'un peuple savoureusement timbré. Cette fameuse "vague" estampillée belge, déferlante qui s'est fougueusement étendue de la radio à la télévision, n'a plus à se justifier. Certes, ce documentaire commandé par France 3 enfonce quelque peu des portes ouvertes mais on pouvait compter sur Olivier Monssens pour décortiquer avec un malin plaisir les affres de notre si alambiqué pays et, au travers de quelques illustres fêlés comme Poelvoorde, Geluck, Yolande Moreau ou les Snuls, offrir sur un plateau aux derniers réticents tout le sel de notre belgitude pleinement assumée. Non, peut-être...

