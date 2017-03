[À la télé ce soir] Les années 2000. La BO de notre vie

"(...) les rockers british (sic) des Strokes"... 43e minute et Les années 2000. La BO de notre vie ont manqué de provoquer un 12e malaise vagal. Et la boite d'antidépresseurs fait les yeux doux. Égrainées par cette gênante tentative d'oeillades dans le rétroviseur et de glorification de madeleines de Proust convenues, c'est à se demander si les années 2000 valaient la peine d'être vécues. Pour ce "retour sur dix ans de culture populaire", Élodie Boutit et Stéphane Basset n'ont retenu que les grumeaux: MySpace, Star Académy, Loft Story, la french touch, les super-héros, la dématérialisation de la musique... Des lieux communs pour lignes de faîtes et des témoins qui n'ont rien à en dire (hormis Katerine, parfait trouble-fête): Bruno Solo, Emma Daumas, Kamel Ouali, Vincent Delerm ou encore Pascal Nègre (on parle bien du type qui a refusé de voir venir la révolution des formats musicaux et a tenté de bunkeriser le business). Des approximations, du storytelling et des omissions à la pelle, un décryptage psychologisant du 11 septembre qui fait plouf... et aucun mot sur la montée, dans son sillage, des tensions entre communautés, de la rhétorique guerrière et de sa critique, pourtant largement documentées en musique et au cinéma. Nostalgiques de tous bords, fuyez et remettez plutôt la main sur vos DivX du Zapping 2000-2009.

DOCUMENTAIRE D'ÉLODIE BOUTIT ET STÉPHANE BASSET. *(*) Ce mardi 28 mars à 20h55 sur France 4.