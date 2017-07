[À la télé ce soir] Les Amants et le Dictateur

L'histoire est complètement folle. Presque invraisemblable. Dans les années 70, deux des plus grandes stars du cinéma sud-coréen (un couple mythique des sixties ruiné et tombé en disgrâce dans son pays) disparaissent coup sur coup à Hong Kong. L'actrice Choi Eun-hee d'abord, son ex-mari le réalisateur Shin Sang-ok six mois plus tard. Tous deux ont été enlevés par des hommes de Kim Jong-il, fils du dictateur Kim Il-sung qui, passionné par le septième art, souhaite relancer le cinéma en Corée du Nord. D'abord réticent (il essaiera de se sauver avec ce qu'il avait vu dans des films américains comme La Grande Évasion), Shin finira par y produire onze films et en réaliser sept avant de demander de l'aide à l'ambassade des États-Unis. Conçu comme un film d'espionnage (le couple a enregistré des conversations avec les dirigeants nord-coréens pour témoigner de son histoire), le documentaire de Robert Cannan et de Ross Adam est digne des plus improbables fictions. Des extraits de films répondent aux interviews (Choi et ses enfants furent la principale source d'information) pour raconter le rapt et l'exil mais aussi le fonctionnement d'un régime qui s'est encore durci depuis, accentuant le poids de sa dictature physique et émotionnelle. Un impensable récit sur lequel planent encore des doutes mais un docu qui vous tiendra assurément en haleine.

Documentaire de Robert Cannan et Ross Adam. **** Ce lundi 17 juillet à 23h50 sur Arte.