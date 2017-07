[À la télé ce soir] Les Affameurs

Un biopic (Romance inachevée,sur le musicien Glenn Miller), un film de guerre (Strategic Air Command) et un drame contemporain (Le Port des passions) mais aussi, et surtout, cinq formidables westerns qui marquent à jamais l'histoire de ce genre populaire. Les Affameurs suit Winchester '73, et précède L'Appât, Je suis un aventurier et L'Homme de la plaine. James Stewart y joue un guide de caravane menant des pionniers dans les montagnes de l'Oregon en 1846. Un homme qui se verra rattrapé par un sombre passé, thème favori de la "série". Sur fond de conquête de l'Ouest et de ruée vers l'or, un film admirablement joué et réalisé, abordant le thème du rachat avec une sobre et pourtant bouleversante puissance.

Western de Anthony Mann. Avec James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson. 1952. ****(*).