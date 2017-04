[À la télé ce soir] Le Samouraï

FILM NOIR DE JEAN-PIERRE MELVILLE. AVEC ALAIN DELON, FRANÇOIS PÉRIER, NATHALIE DELON. 1967.

Parce que la police n'est plus l'unique menace attachée à ses pas... Alain Delon est superbe dans un rôle qu'il maîtrise à merveille, au moindre geste et au moindre regard près. Derrière la caméra, le grand Jean-Pierre Melville poursuit sa marche fascinante du film de genre classique à la modernité d'une abstraction glaciale. Son chef-d'oeuvre a un demi-siècle et brille toujours d'une splendeur fatale. Michael Mann, John Woo, Jim Jarmusch, Nicolas Winding Refn figurent parmi les nombreux réalisateurs vouant un culte à ce Samouraï de bout en bout captivant, sublime. L'élégance d'une fin achevant de justifier le titre laisse le spectateur durablement marqué. Avec le désir de revoir et de revoir encore ce sommet du 7e art.

L.D.