[À la télé ce soir] Le Pompéi britannique de l'âge du bronze

Les férus d'histoire et d'archéologie vont se passionner, à raison, pour le récit érudit et rythmé des fouilles effectuées à Must Farm, dans la région de Cambridge en Angleterre: un site datant de l'âge de bronze y a été mis à jour qui, au dire de ses découvreurs, ravive et renouvelle nos connaissances de l'âge de bronze anglais et européen. Le site était un village sur pilotis juché sur ce qui était le plus grand marais de l'île. Emprisonné durant 3000 ans sous les eaux boueuses qui ont permis son excellente conservation et une reconstitution minutieues de son agencement, il a égalemet fourni une quantité impressionnante d'objets, des plus gros (pirogues, outils) aux plus petits (perles, aiguilles), témoignages inédits et formidables, visuels et palpables de nos ancêtres, aux frontières de la préhistoire.

Documentaire de Sarah Jobling. ***(*) Ce samedi 24 juin à 20h45 sur Arte.