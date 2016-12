[À la télé ce soir] Le Passe-muraille

Émile Dutilleul est un homme normal. Extrêmement normal même: comptable de formation, il travaille dans une société d'assurance, "parce que c'est plus rock'n'roll". Sa mise est terne, sa chevelure clairsemée, son quotidien solitaire. Émile ne parle que pour dire l'essentiel. Jusqu'au jour où une nouvelle stagiaire débarque dans la société. Au même moment, privé des médicaments qu'il prend depuis 35 ans, Émile se découvre un nouveau pouvoir, et pas des moindres: passer à travers les murs et parois. Et l'homme si normal de se mettre très naturellement à dévaliser les banques et les musées, voire à rendre fou son patron, en signant "Le Passe-Muraille"... C'est le toujours impeccable Denis Podalydès qui donne vie à ce personnage à travers lequel tout passe, et qui passe à travers tout. Il est parfait dans cette adaptation légère, burlesque et sans prétention de la célèbre nouvelle de Marcel Aymé, sur le destin d'un homme effacé qui va donner du relief à sa vie. Inégal, mais plaisant.

TÉLÉFILM DE DANTE DESARTHE. AVEC DENIS PODALYDÈS, MARIE DOMPNIER, SCALI DELPEYRAT. *** Ce vendredi 16 décembre à 20h55 sur Arte.