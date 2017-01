[À la télé ce soir] Le Parrain

Adapté remarquablement du best-seller de Mario Puzo, sorti 3 ans plus tôt, le film du jeune et ambitieux Francis Ford Coppola fait, à travers la saga d'une famille mafieuse, le portrait de toute une société. L'histoire se déroule entre 1945 et 1955, et met en scène l'ascension du jeune Michael Corleone (joué par Al Pacino), héritier désigné de la direction d'une famille que dirige son père Don Vito (campé magistralement par Marlon Brando). Trois Oscars -meilleur film, meilleure adaptation, meilleur acteur pour Brando- sont venus couronner ce film plein de force et de violence mais aussi de nuances subtiles, reflétant à sa manière une société corrompue. Coppola lui donnera deux suites, l'une brillantissime en 1974 et l'autre un peu moins intense en 1990.

DRAME DE FRANCIS FORD COPPOLA. AVEC MARLON BRANDO, AL PACINO, JAMES CAAN. 1972. ****(*) Ce dimanche 22 janvier à 20h45 sur Arte.