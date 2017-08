[À la télé ce soir] Le Mexicain

Avant de s'atteler, avec succès d'ailleurs, à la série des Pirates des Caraïbes, Gore Verbinski réunissait Julia Roberts et Brad Pitt pour un film étonnant, Le Mexicain étant moins le festival glamour attendu qu'une comédie d'action allumée, épicée néanmoins de romantisme. On y découvre donc Pitt en loser sympathique que sa maladresse a placé sous la coupe d'un truand, qui le fait expédier au Mexique afin d'y récupérer une arme mythique - "Le Mexicain" du titre. Lasse de ce manège, sa compagne (Roberts, qui d'autre?) le laisse là, pour devenir croupière à Las Vegas. Gore Verbinski plante, sur ces bases quelque peu hasardeuses, le décor d'une production au décalage pleinement assumé, hybride de film d'aventures rocambolesques et de comédie outrée, lorgnant encore vers le western ou le road-movie. Un cocktail distrayant et détonant. Et qui, outre son couple de stars, offre l'occasion d'apprécier, dans un rôle inédit, l'impeccable James Gandolfini (mieux connu sous les traits de Tony Soprano).

