[À la télé ce soir] Le Havre

Son port impressionnant et la ville nouvelle bâtie par Auguste Perret sur ses ruines bombardées, après la Seconde Guerre mondiale, font du Havre une cité propice au regard cinématographique. Abel et Gordon dans La Fée, Lucas Belvaux dans 38 témoins, l'ont encore prouvé assez récemment. Aki Kaurismäki aussi, dont le très beau conte trouve ici un décor idéal. Le Havre nous met dans les pas d'un exilé volontaire, un ex-écrivain nommé Marcel Marx et qui a voulu se rapprocher du peuple en adoptant le très humble métier de cireur de chaussures. L'arrivée impromptue d'un jeune garçon venu d'Afrique viendra troubler la routine modeste autant qu'heureuse de sa vie avec sa compagne Arletty... André Wilms et Kati Outinen, deux complices assumés du cinéaste finlandais, tiennent les rôles principaux d'un film exaltant non sans nostalgie poétique la simple dignité, la solidarité humaine, la chaleur du partage.

