[À la télé ce soir] Le Dernier pub avant la fin du monde

Le trio comique anglais Simon Pegg, Nick Frost (acteurs) et Edgar Wright (réalisateur) nous aura offert quelques films hilarants et gonflés comme Shaun of the Dead (2004), Hot Fuzz (2007) et ce Dernier Pub avant la fin du monde (2013), qui lance une bande de copains dans une quête éthylique aux conséquences inattendues. Adolescents, ils avaient décidé de fêter la fin du lycée avec une tournée générale des (douze) pubs de leur ville, entreprise qu'ils n'avaient pas réussi à mener jusqu'à sa dernière étape. Une vingtaine d'années plus tard, ils décident de remettre ça, mais en allant cette fois jusqu'au bout. Ils ne savent pas que l'enjeu de la soirée pourrait être bien plus important... Entre délire loufoque assumé, répliques mortelles et dénonciation utile de l'uniformisation, le film percute joliment. A voir sans modération!

Comédie de science-fiction de Edgar Wright. Avec Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman. ***(*) Ce samedi 6 mai à 20.35 sur La Deux.