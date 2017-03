[À la télé ce soir] Le Dernier pub avant la fin du monde

Dernier film de la trilogie The Blood and Ice Cream Trilogy du génial duo britannique Simon Pegg-Nick Frost, ce film de morts-vivants est l'occasion de communier dans l'humour noir, la dinguerie, l'absurde et un sens du gag marxiste, tendance Groucho. Pegg et Frost étaient amis dans la vie avant de voir leurs carrières se croiser, quand (en 1999) le premier invita le second à rejoindre la série télévisée Spaced (Les Allumés), qu'il avait créée pour Channel 4.Quand le blond Simon eut écrit le scénario d'une parodie de film de zombies, Shaun of the Dead, c'est tout logiquement qu'il embarqua dans le projet le brun Frost, et le réalisateur de Spaced Edgar Wright. La comédie savoureusement déjantée fit si belle impression que son duo vedette fut invité par George A. Romero himself pour faire une apparition dans son Land of the Dead!

Si nos compères jouaient dans leur premier film ensemble (Shaun of the Dead) des amis buvant quelques verres de trop avant de se réveiller dans un monde envahi par les morts-vivants, ils incarnaient dans Hot Fuzz deux policiers que tout oppose. À mourir de rire. Il fallut ensuite six ans pour voir le tandem commettre un troisième film, entre autres parce que Pegg voyait sa carrière prendre une dimension nouvelle avec des rôles dans de grosses productions hollywoodiennes comme StarTrek et Mission: Impossible - Ghost Protocol. Dans World's End, le duo reprend le thème des zombies avec un plaisir communicatif. Mais pourquoi donc The Blood and Ice Cream Trilogy? Simplement parce que dans chaque film un personnage mange un cône de crème glacée de couleur différente, clin d'oeil à la trilogie de Kieslowski!