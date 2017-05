[À la télé ce soir] Le cinéma dans l'oeil de Magnum

Fondée en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson et quelques amis, Magnum fut la première agence de photographes à revendiquer son indépendance face à la presse et à réclamer un statut d'auteur pour ces professionnels de l'image. À l'occasion de ses 70 ans, Arte propose un riche documentaire de la Française Sophie Bassaler, auscultant les liens entre la coopérative photographique et le 7e art. Le cinéma, ce refuge fantasmatique de Capa pour échapper à sa vie et à son image de photographe de guerre. On y apprend qu'Hemingway lui a ouvert les portes d'Hollywood. Que l'agence est née à la cafétéria du MoMA. Que Capa a dénigré plus tard ses clichés. Avec son sens visuel très cinématographique, Magnum a capté à sa manière le monde du 7e art. Offrant à la postérité des images mythiques de Marilyn Monroe et de James Dean. Des incroyables séries sur les tournages d'Antonioni et d'Angelopoulos.

Documentaire de Sophie Bassaler. ***(*) Ce mercredi 31 mai à 23h20 sur Arte.