[À la télé ce soir] Le Chat chapeauté

Le Chat chapeauté (The Cat in the Hat), le film de Bo Welch, est inspiré du livre du fameux Dr Theodor Seuss. Idole de la littérature enfantine aux Etats-Unis, le bon docteur avait l'art d'insuffler dans ses contes pleins d'atmosphère ce côté drolatique doublé de fantastique. C'est le cas, notamment, pour le récit du Chat chapeauté, ainsi que pour Le Grinch publié en 1957. Dans le premier, deux enfants y sont laissés seuls dans la maison familiale par des parents qui sont loin d'imaginer qu'un félin géant, nanti d'un chapeau magique, va faire irruption et entraîner leur progéniture dans une aventure des plus délirantes... Mike Myers, alias Austin Powers, enfile la peau du chat dans une adaptation cinématographique où brillent surtout des décors au kitsch savoureux. Le ton, lui, hésite par trop entre humour farfelu et noirceur sous-jacente pour convaincre totalement.

