[À la télé ce soir] La musique du futur

Les visionnaires, sans cesse, repensent les modèles. Adeptes du "ce sera mieux après", Hélène Le Meur et Alex Fighter "rêvent le futur". Cap cette fois sur le son de 2050. Ciment culturel fédérateur et ce depuis la nuit des temps, la musique, langage universel par excellence, s'incruste au coeur sans la moindre logique ou démarche cérébrale. Océan de créativité où tradition et modernité ont souvent cohabité, sa consommation s'est radicalement transformée ces dernières années. Et si sa composition et son interprétation subissaient les mêmes assauts? Comment s'affranchir des limites physiques des instruments par le seul mouvement? Peut-on faire improviser la machine? Comment le monde entier peut, en un claquement de doigt, incarner le plus tranchant des tempos? Dès lors que le corps s'exprime, l'approche instinctive s'impose. Le rythme. La mélodie. Encore et toujours.

DOCUMENTAIRE DE PIERRE-FRANÇOIS DIDEK. ***(*) Ce mercredi 12 avril à 23h00 sur La Une.