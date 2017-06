[À la télé ce soir] La guerre de 90 minutes

Les drames, les guerres, les cailloux, les armes. Les processus de paix, les discussions et les tentatives de conciliation. Rien n'a jusqu'ici marché. Mais le premier ministre israélien et le président de l'Autorité palestinienne ont trouvé une solution pour mettre fin au conflit qui les oppose depuis plus d'un demi-siècle: un seul et unique match de football. Le gagnant aura l'intégralité des territoires disputés et le perdant n'aura d'autre choix que de s'en aller. Ce match, encore faut-il l'organiser. Quelle sera la nationalité de l'arbitre? Sous quelles couleurs évolueront certains joueurs? L'entraîneur d'Israël peut-il être allemand? Le réalisateur israélien Eyal Halfon plonge dans les coulisses de la rencontre et signe un faux documentaire, un vrai documenteur sur un faux match de foot qui tout au plus vous fera sourire. Dommage qu'une si folle idée débouche sur un téléfilm aussi prévisible. Juste de quoi occuper les insomniaques...

Téléfilm d'Eyal Halfon. *** Ce jeudi 29 juin à 23h45 sur Arte.