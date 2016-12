[À la télé ce soir] La Collection

On en a eu l'exemple avec The Young Pope, fruit d'une alliance entre l'italien Sky Atlantic, HBO et Canal +. Ici, c'est France 3, Amazon et BBC Worldwide qui mettent leurs talents en commun pour The Collection, ancrée dans le milieu de la mode parisienne d'après-guerre. On y suit deux frères aux caractères très différents, qui vont devoir tant bien que mal s'entendre pour garder leur maison de couture au milieu du village. C'est Oliver Goldstick, à qui l'on doit notamment la célèbre Ugly Betty, qui est aux commandes de cette fiction au goût un peu suranné, rappelant les sagas d'antan. Au sein du casting international, on retrouve Irène Jacob, qui confirme, après sa présence dans l'excellente The Affair, qu'elle est bien de retour au premier plan.

SÉRIE FRANCE 3, AMAZON ET BBC WORLDWIDE CRÉÉE PAR OLIVER GOLDSTICK. AVEC RICHARD COYLE, TOM RILEY, MAMIE GUMMER. *** Ce jeudi 29 décembre à 20h55 sur France 3.