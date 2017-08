[À la télé ce soir] La Bouse

Authentiques pieds nickelés, les trois frères Cognard, Éric, Nono et François, tentent tant bien que mal de faire vivre la ferme familiale du Morvan, à coup de magouilles peu regardantes sur le bien-être animal, l'hygiène et l'environnement. Jusqu'à ce que l'arrivée d'une ingénieure agronome de la ville, installée dans le bâtiment mitoyen avec l'intention de promouvoir le bio et le naturel, vienne jeter quelques gros cailloux dans la meule. Série néo-rurale grinçante en dix épisodes de 18 minutes, La Bouse est une coproduction belgo-française qui remue dans la marmite à la fois quelques clichés un peu lassants sur le monde agricole (les affreux, sales, bêtes et méchants bouseux versus la néo-rurale ingénue et donneuse de leçon), mais aussi des vérités bien senties sur, par exemple, le chantage crasse imposé aux producteurs par la grande distribution -incarnée ici par Olivier Massart, patron dégoûtant de la chaîne Supergros. Les acteurs Nicolas Martinez, Driss Ramdi et François Pain-Douzenel s'en donnent à coeur joie dans leur rôle de vilains prêts à tout (et au pire) pour éviter de finir sur la paille, quand Bérangère McNeese recourt à son talent pour élargir le cadre un peu trop étroit de son personnage. Avec ses pastilles bourrées aux hormones d'humour noir La Bouse récolte des petits contes sur la cruauté ordinaire en milieu rural.

Série comique créée par Charles Van Tieghem et Stanislas Carré de Malberg. Avec Nicolas Martinez, Driss Ramdi, François Pain-Douzenel, Bérangère McNeese, Olivier Massart. ***(*) Ce jeudi 3 août à 21h00 sur Be 1.