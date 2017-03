[À la télé ce soir] La Bête curieuse

Céline a le visage aussi fermé que la cellule où elle vient de passer plusieurs années pour un crime énigmatique. Elle purge la fin de sa peine en liberté conditionnelle, un bracelet électronique à la cheville. Revenue vivre en région parisienne chez sa maman, personne ne semble voir d'un bon oeil sa présence. Elle a décroché un petit boulot dans un Grand Hôtel de la porte de Clichy. Là, elle cache son passé sous le prénom Héloïse. Les regards lourds pleuvent encore, les contraintes de sa fausse liberté entravent ses moments de paix et la rédemption a du plomb dans l'aile, tandis que ses journées se peuplent des fantômes du passé. Le film de Laurent Perreau fait bien plus qu'énumérer tout ce que Céline doit réapprendre (la confiance, la joie, la foi en l'humain...), il est un réceptacle de toutes les tensions sociales à l'oeuvre dans la famille, dans l'amour, au travail, et une réflexion sur la réinsertion et le lien entre les humains, qui peut sauver du pire. Laura Smet incarne Céline/Héloïse dans un portrait de cire avant d'ouvrir un peu sa palette de jeu à mesure que s'anime la lutte de son personnage pour retrouver une place parmi les humains. Samir Guesmi dans le rôle d'Idir, co-voitureur de Céline, dégage toute la générosité d'une main tendue. Il est la part d'optimisme dont ce film étouffant avait bien besoin.

TÉLÉFILM DE LAURENT PERREAU. AVEC LAURA SMET, SAMIR GUESMI, LAURENT POITRENAUX, MARIE BUNEL, NAIDRA AYADI. 2016. ***(*) Ce vendredi 31 mars à 20h55 sur Arte.