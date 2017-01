[À la télé ce soir] L'Exercice de l'État

Au ministère français des Transports, l'ambiance est tendue. Un terrible accident vient de se produire, le ministre est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet et doit se rendre sur place, dans une ambiance rendue délétère par des luttes de pouvoir, des réformes et de privatisations impopulaires, la crise économique et les conflits plus ou moins ouverts... Admirablement interprété par Olivier Gourmet (le ministre) et Michel Blanc (le chef de cabinet), L'Exercice de l'État propose une expérience prenante, captivante même, dans les allées du pouvoir. Cette coproduction franco-belge résonne de questions majeures sur le gouvernement, la responsabilité personnelle, l'économie, la combinaison des deux et les contradictions qui en naissent. Pierre Schoeller réalise d'impeccable façon ce film dépassant largement le seul contexte politique. Deux fois primée à Cannes et trois fois aux Césars, une oeuvre forte, qui hante le spectateur bien au-delà du générique final.

DRAME DE PIERRE SCHOELLER. AVEC OLIVIER GOURMET, MICHEL BLANC, ZABOU BREITMAN. 2011. **** Ce mercredi 18 janvier à 20h55 sur Arte.