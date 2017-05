[À la télé ce soir] L'empire de l'or rouge

Documentaire de Jean-Baptiste Malet. **** Ce mercredi 3 mai à 22h00 sur La Une.

Le documentaire de Jean-Baptiste Malet dévoile un pan pervers de la mondialisation industrielle à travers l'exemple de la tomate, a priori aussi inoffensive qu'omniprésente dans nos cuisines. Après un récap historique à base d'animations rigolotes et pédagogiques sur l'origine de la culture et du succès de la tomate, il se penche sur la place que l'industrie qui en a découlé a eu sur le machinisme et la délocalisation de la production. Le cas de Heinz, loin de l'imagerie cool embouteillée dans son Ketchup, résume tout le cynisme de l'agroalimentaire et la misère qu'il engendre. Il nous montre ensuite comment une bonne partie du business de la purée de tomate s'est téléporté en Chine, dans un effet Marco Polo inversé, livré clé en main par des cupides. La mécanisation délirante de la transformation des tomates et ses conséquences sur l'environnement et la qualité du produit, le mensonge délibéré au consommateur (vos tomates pelées n'ont d'italien que le drapeau dessiné sur la boîte), l'asservissement des migrants dans les zones de productions européennes apparaissent au grand jour. Et c'est toute la naïveté de notre société d'abondance et de vie moins chère qui éclate à l'écran comme un fruit bien trop mûr.