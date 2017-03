[À la télé ce soir] L'Effrontée

L'excellent Claude Miller, réalisateur de La Meilleure façon de marcher, Garde à vue et Mortelle randonnée, lui offre le rôle principal de son film. Charlotte joue donc... Charlotte, une adolescente discrète, voire secrète, et peu assurée, que va marquer sa rencontre avec une jeune pianiste virtuose du même âge. Devant la caméra subtile et attentive de Miller (qui en fera ensuite sa Petite voleuse)la toute jeune comédienne trace un portrait nuancé, complexe, d'une remarquable justesse. Le César du meilleur espoir féminin viendra consacrer son interprétation, Bernadette Lafont obtenant celui du meilleur second rôle tandis que le film gagnera le Prix Louis-Delluc, le "Goncourt du cinéma". Trois décennies plus tard, L'Effrontée touche toujours aussi bien et fort.

COMÉDIE DRAMATIQUE DE CLAUDE MILLER. AVEC CHARLOTTE GAINSBOURG, BERNADETTE LAFONT, CLOTHILDE BAUDON. 1985. **** Ce lundi 6 mars à 20h50 sur Arte.