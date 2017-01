[À la télé ce soir] L'aventure, c'est l'aventure

Si le film d'amour est toujours cité comme mode d'expression majeur du réalisateur de Vivre pour vivre et d'Un homme et une femme, une de ses plus grandes réussites est une pure comédie, déjantée avant l'heure. L'aventure, c'est l'aventure met en scène une bande de hors-la-loi, un peu revenus du braquage de banque et qui songent à se recycler dans le kidnapping de personnalités. Avec, en premier nom couché sur la liste, un certain Johnny Hallyday! En toute complicité, pour le profit des uns et la promotion de l'autre... Savoureusement amoral et riche en situations drôles, le film évoque à sa façon le bouleversement des valeurs et modes d'action après Mai 68. Mais l'important reste son pouvoir hilarant, qu'alimentent efficacement des comédiens en grande forme, que Lelouch -c'est un de ses talents- a su magnifier en leur offrant une peu banale liberté. Lino Ventura est particulièrement réjouissant dans le personnage de... Lino Massaro.

COMÉDIE DE CLAUDE LELOUCH. AVEC LINO VENTURA, JACQUES BREL, CHARLES DENNER. 1972. **** Ce lundi 9 janvier à 20h50 sur Arte.