[À la télé ce soir] Jeff Buckley, live in Chicago

"Tous les jours, c'est Halloween. Toutes les pommes ont des lames de rasoir. Mais tout le monde s'en fiche. Surtout les policiers. C'était la chanson de Morrissey qui n'existe pas. En voilà une autre qu'il n'a pas chantée." Il avait de l'humour sur scène. Un peu macabre certes. Mais il avait de l'humour. Vingt ans quasi jour pour jour après sa baignade mortelle dans un affluent boueux du Mississippi, Arte rend hommage à l'irremplaçable Jeff Buckley. Sorti en 2000 au format DVD (et VHS), ce Live in Chicago au charme MTV a été filmé le 13 mai 1995 au Cabaret Métro alors que le fils de Tim y défendait Grace, son mythique et unique album studio. On a beau regretter ne trouver aucune trace des reprises du MC5 (Kick Out The Jams) et de Big Star (Kanga Roo) jouées ce jour-là (elles sont sur YouTube), il y a de quoi se laisser envoûter, absorber, happer par la force de l'interprétation. Les Mojo Pin, So Real, Last Goodbye et évidemment sa relecture frissonnante en solitaire du Hallelujah de Leonard Cohen.

CONCERT. *** Ce vendredi 26 mai à 23h55 sur Arte.