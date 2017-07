[À la télé ce soir] Jason Bourne

Jason Bourne a retrouvé la mémoire. Il sait qui il était, avant de devenir exécuteur d'une CIA qu'il a fui pour survivre incognito au sud de l'Europe, gagnant sa vie en participant à des combats de boxe clandestins. Des extraits de la base de données ultrasecrète de l'agence, hackée par une amie, lui révéleront des détails d'une importance capitale sur ce passé qu'il se réapproprie. Mais Bourne n'en a pas pour autant fini avec ses anciens patrons, qui le gardent en point de mire... Pour sa troisième réalisation dans la saga du héros imaginé par Robert Ludlum, Paul Greengrass confirme sa remarquable maîtrise du cinéma d'action à résonances politiques. Le cinéaste britannique réussit à merveille la fusion d'un propos faisant son centre de la technologie informatique dernier cri (et de ses dangereuses dérives), avec une chasse à l'homme extraordinairement physique, faisant abondamment couler la sueur et le sang. Lancé par une séquence d'anthologie, qu'il filme à 200 à l'heure dans les rues d'Athènes, Jason Bourne modernise la série dont il est le 5e volet (le 4e avec Damon) tout en en cultivant sa base humaine, organique, à l'ancienne. Matt Damon est toujours à la hauteur, et Tommy Lee Jones aussi retors en patron de la CIA. Vincent Cassel (folle présence en tueur mandaté) et la très talentueuse Alicia Vikander (en spécialiste ambitieuse de l'espionnage numérique) ajoutent leur touche à un spectacle prenant, haletant, auquel on reprochera tout juste une poursuite finale à Las Vegas bien trop longue et conventionnelle.

FILM D'ACTION/THRILLER DE PAUL GREENGRASS. AVEC MATT DAMON, TOMMY LEE JONES, ALICIA VIKANDER. 2016. Ce samedi 22 juillet à 21h00 sur Be 1.