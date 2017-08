[À la télé ce soir] Infidèle

Edward et Constance Sumner forment une paire harmonieuse, que rien ne semble pouvoir perturber. Mais un jeune étranger, rencontré en ville par un jour de grand vent, ne laissera pas l'épouse indifférente. Avec des conséquences dont toutes ne seront pas prévisibles... On connaît le goût de Lyne pour les choses de l'érotisme, et Infidèle ne fait pas exception, avec des scènes où le désir s'exprime avec force. Prise entre Richard Gere et le frenchie de service Olivier Martinez, Diane Lane livre une excellente interprétation. Les spectateurs attentifs reconnaîtront dans le scénario celui du film de Claude Chabrol La Femme infidèle, réalisé en 1969 avec Stéphane Audran, et dont Infidèle est le remake hollywoodien...

THRILLER D'ADRIAN LYNE. AVEC RICHARD GERE, DIANE LANE, OLIVIER MARTINEZ. 2002. Ce vendredi 18 août à 20h25 sur La Deux.