[À la télé ce soir] Indian Palace - Suite royale

John Madden (Shakespeare in Love) reprend sa place derrière la caméra pour l'occasion, qui rassemble peu ou prou le même casting royal de séniors britanniques, aux Judi Dench, Maggie Smith et autre Bill Nighy s'ajoutant toutefois deux Américains, David Strathairn et Richard Gere. Tout ce beau monde se retrouve donc sous le soleil indien où, victime de son succès, l'hôtel qui va à nouveau noyauter le récit choral de leurs aventures est appelé à s'étendre. Heureuse perspective qu'une série d'improbables quiproquos va pourtant bientôt sérieusement compromettre... Reprenant à son compte cette morale éprouvée voulant que la fin n'est parfois qu'un commencement, cette suite au flegme ténu affiche une couche de bons sentiments autrement plus épaisse que son sympathique prédécesseur. Dispensable.

COMÉDIE DRAMATIQUE DE JOHN MADDEN. AVEC JUDI DENCH, BILL NIGHY, MAGGIE SMITH. 2015. Ce jeudi 30 mars à 20h20 sur RTL TVI.