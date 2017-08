[À la télé ce soir] I'm New Here

Ce pourrait être un documentaire sur Gil Scott-Heron, qui avait intitulé ainsi, en 2010, son treizième et dernier album studio. I'm New Here nous emmène cependant en Chine, avec des Congolais qui sont partis y tenter leur chance dans le textile. Après Empire of Dust (2011) qui parlait de la présence chinoise en Afrique, le réalisateur Bram Van Paesschen est parti se promener à Guangzhou (Canton en français) pour suivre les (més)aventures de Fély, Isidore et Trésor. Trois blacks qui espèrent y devenir riches mais semblent plutôt se faire arnaquer dans les grandes largeurs... À la fois terre à terre et poétique, I'm New Here est un objet assez étonnant dans sa forme. Son fil rouge n'est autre qu'un bâtiment. Un bâtiment qui parle: le Tian Xiu. Tour immense des années 80 peuplée de commerces défraîchis et de logements vieillots, ce témoin d'habitude silencieux raconte le quotidien d'Africains qui ont parfois du mal à s'adapter entre la langue particulièrement difficile à apprendre, le racisme omniprésent et les lois chinoises en perpétuelle évolution... Lost in translation.

Documentaire de Bram Van Paesschen. ***(*) Ce jeudi 24 août à 21h05 sur La Trois.