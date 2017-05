[À la télé ce soir] Hero Corp saison 2

Pour ceux que la perspective d'un binge watching régalerait (j'en vois dans le fond), Hero Corp navigue entre l'univers du demi-frère Alexandre Kaamelott Astier et celui des Robin des Bois de l'époque Canal Plus. Loufoque, potache, opportuniste mais avec de vrais pouvoirs d'humour par instants (Arnaud Tsamère est parfait en Captain Sport Extrême), la série propose chaque saison une galerie de guest stars qui vendange tout ce que le ciné ou la télé a généré comme plus ou moins comiques ces 30 dernières années. Pour la deuxième volet, Alexandre Astier, Pascal Légitimus, Pierre Palmade, Bérengère Krief sont de la partie. Nous, on a aquaponey.

Série créée par Simon Astier et Alban Lenoir. Avec Simon Astier, Alban Lenoir, Agnès Boury, Aurore Pourteyron. **(*) Ce mercredi 10 mai à 23.00 sur France 4.