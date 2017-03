[À la télé ce soir] Guyane

Vincent Ogier, étudiant à l'École des Mines de Paris, est envoyé en Guyane pour y faire un stage de la dernière chance dans une exploitation aurifère. Abandonné dans ce royaume de la sueur, des insectes, de la prostitution et du crime, il est une proie facile pour Antoine Serra, trafiquant d'or repenti mais caïd éternel, avec qui il va sceller une alliance périlleuse pour prospecter un site oublié. Créée et écrite par Fabien Nury, célèbre scénariste de bandes dessinées (fabuleuse Il était une fois en France), Guyane, la nouvelle série Canal, n'abat pas toutes ses cartes du premier coup: on voit le danger pointer sur l'onde de l'Amazone, le goût du sang s'épanche déjà dans la bouche, mais l'histoire prend le temps d'installer ses méandres et ses sursauts de violence, avec un réalisme aussi froid que l'air de la jungle est moite et brûlant. Les personnages découpés à la machette (hommes de mains, prostituées...) fraient avec d'autres plus intrigants et complexes. Dans le rôle de Louis, porte-flingue flippant, Issaka Sawadogo fait jouer d'inquiétants moments de lumière. Olivier Rabourdin incarne un Serra retors, Mathieu Spinosi fait de Ogier une très convaincante tête à claques. Co-réalisées par Kim Chapiron, co-fondateur du collectif tapageur Kourtrajmé, les images gorgées de lumière dorée crament les âmes et irradient les corps. Et capturent cette ambiance de danger permanent, entre chiens et loups, qui donne à Guyane la fièvre de l'or et du sang.

SÉRIE DE FABIEN NURY. AVEC OLIVIER RABOURDIN, MATHIEU SPINOSI, ISSAKA SAWADOGO, ANNE SUAREZ. **** Ce samedi 11 mars à 20h30 sur Be Séries.