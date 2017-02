[À la télé ce soir] Grosse fatigue

À l'heure où l'autofiction satirique et hilarante de Guillaume Canet Rock'n Roll paraît sur nos écrans, il est bon de voir ou revoir son très épatant prédécesseur, signé voici plus de 20 ans par Michel Blanc. Lequel se met en scène dans son propre rôle. Comédien populaire comme dans la vie réelle, il se voit accuser d'avoir abusé sexuellement certaines de ses partenaires (Josiane Balasko, Charlotte Gainsbourg, Mathilda May), d'avoir un comportement lamentable au festival de Cannes, et de multiplier les turpitudes en tout genre. Face à ces reproches infondés, mais néanmoins documentés, Blanc va demander l'aide de... Carole Bouquet pour faire la lumière et se disculper. C'est drôle et grinçant, riche en gags mortels mais aussi en point de vue sur les pièges de la célébrité. À ne pas manquer, avant de courir voir le Canet!

COMÉDIE DE MICHEL BLANC. AVEC MICHEL BLANC, PHILIPPE NOIRET, MARIE-ANNE CHAZEL. 1994. **** Ce lundi 13 février à 21h00 sur TV5.