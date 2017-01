[À la télé ce soir] Gone Girl

Amy a disparu. Nick, son mari, signale son absence inquiétante le jour de leur 5e anniversaire de mariage. La police ne sera bientôt pas seule à s'intéresser au couple, et à certains mensonges. Les médias s'en mêleront aussi, faisant de Nick un suspect d'assassinat très (et trop?) crédible... David Fincher signe avec Gone Girl un thriller de haut vol. Sa maîtrise est impressionnante tant dans la narration (complexe et tortueuse) que dans une mise en forme constamment inventive. C'est fasciné qu'on suit l'affaire, qu'on vibre à ses rebondissements, qu'on scrute l'écran en quête d'une vérité qui longtemps se dérobe. Gone Girl offre aussi matière à réflexion sur l'enfer potentiel du mariage, sur les rôles masculins et féminins dans une société pas encore libérée d'une misogynie palpable. C'est très sombre, très noir, et en même temps éblouissant!

THRILLER DE DAVID FINCHER. AVEC BEN AFFLECK, ROSAMUND PIKE, NEIL PATRICK HARRIS. 2014. ****(*) Ce dimanche 15 janvier à 20h55 sur France 2.