[À la télé ce soir] Game of Thrones 7 / La Folle aventure des Durrell

Game of Thrones saison 7 Série fantastique créée par David Benioff, D. B. Weiss et George R. R. Martin. Avec Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner. Ce dimanche 16 juillet à 3h00 sur Be 1.

"Ennemis à l'Est, ennemis à l'Ouest, ennemis au Nord, ennemis au Sud..." La phrase prononcée par la reine Cersei Lannister, dans une des quatre bandes annonces de cette septième saison attendue comme la pluie après une longue sécheresse, en résume une partie des enjeux. Après une sixième saison magistrale, le jeu de rôles se resserre autour de Cersei, Daenerys Targaryen et Jon Snow. Mais à présent que la saga s'est affranchie du livre de George R. R. Martin, faire vivre la menace des Marcheurs Blancs, les multiples arcs narratifs secondaires et tout un univers dans lequel le public s'est fondu, est un défi qui oblige la série à se surpasser visuellement sans aller dans la surenchère. D'autant plus que Game of Thrones a placé la dynamique des spoilers et des théories au coeur de son ADN. Comment surprendre un public essentiellement rôdé aux fuites et aux extrapolations? Le destin des survivants Tyrion Lannister, Theon Greyjoy, Sandor Clegane, Melisandre, Jorah Mormont, des traîtres qui attendent en coulisse (quels sombres desseins va accomplier Petyr Baelish?) fait l'objet de spéculations qui vont trouver au moins partiellement leurs réponses cet été. Attendons-nous à la mort de personnages attachants (par pitié, épargnez Ser Davos), à la présence accrue du fantastique et du merveilleux, des retrouvailles et des rédemptions, de la vengeance et du sang. La présence dans les teasers d'une épée de flammes a relancé les spéculations autour de la prophétie du "Prince promis". Qui sera ce guerrier légendaire qui sauvera Westeros de la menace des Marcheurs Blancs: Jon Snow? Jaimie Lannister? Beric Dondarrion? Ou, mieux encore, Daenerys Targaryen? Car cette saison va sûrement consacrer le règne des dames de fer: aux côtés de la Mère des Dragons, Arya et Sansa Stark, Yara Greyjoy, Brienne de Torth, Olenna Tyrel, Ellaria Sand et ses Aspics se dressent face à l'irréductible Cersei. Souvent accusée de donner une image avilissante des femmes, de maltraiter à outrance ses personnages féminins, Game of Thrones pourrait bien jouer cet été la carte de l'empowerment. Le bel hiver que voilà.

La Folle aventure des Durrell Série créée par Simon Nye. Avec Keeley Hawes, Milo Parker, Josh O'Connor, Daisy Waterstone, Callum Woodhouse, Alexis Georgoulis. **** Ce dimanche 16 juillet à 20h55 sur France 3.

En Angleterre, le naturaliste, écrivain et homme de télé Gerald Durrell est une sommité. Plusieurs dizaines de séries radiophoniques ou télévisées, de documentaires ou d'ouvrages couvrant sa passion pour le monde animal ont fait sa renommée. La Folle Aventure des Durrell est l'adaptation de son autobiographie en série. Elle raconte son enfance au sein d'une fratrie de quatre enfants, élevés par une mère veuve bataillant pour joindre les deux bouts dans l'Angleterre des années 30. Enfin, plutôt la Grèce puisque la petite famille part dès les premières minutes voir si la misère serait moins pénible au soleil de Corfou. La vocation de zoologiste du petit Gerry se déploie sous nos yeux amusés, alors que ses frères et soeurs, plus âgés que lui, expérimentent les émois et les tourments de l'adolescence, et le délicieux contact des cultures. Ce récit intergénérationnel et bucolique, porté par l'actrice Keeley Hawes (The Missing) en Miss Durell toute d'humour british et de féminité suave, déborde de charme, de drôlerie et d'aventures qui en font une parfaite série d'été.