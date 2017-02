[À la télé ce soir] French Connection

Appelée parfois "filière corse", la "filière française" ("French connection" pour les Américains) était un puissant réseau -en fait un réseau de réseaux- d'exportation d'héroïne de France vers les États-Unis. En 1970, elle y introduisait une grosse quarantaine de tonnes de drogue chaque année, c'est-à-dire 80% de la consommation d'héroïne dans le pays de l'Oncle Sam... Le formidable polar de William Friedkin s'adosse à ce cadre on ne peut plus authentique, en nous lançant sur les traces de deux policiers new-yorkais, eux aussi inspirés de personnages réels. Gene Hackman et Roy Scheider les incarnent de remarquable manière, dans un film captivant de bout en bout. French Connection est le tout premier film classé "R" (pour "restricted", interdit aux moins de 17 ans) à avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Il y ajouta ceux du meilleur réalisateur, du meilleur acteur (pour Hackman), du meilleur scénario adapté et du meilleur montage!

FILM POLICIER DE WILLIAM FRIEDKIN. AVEC GENE HACKMAN, FERNANDO REY, ROY SCHEIDER. 1971. ****(*).